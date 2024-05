Toni Kroos annuncia il ritiro | lascia il calcio dopo Euro 2024

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) Madrid, 21 maggiosi ritira. Il fuoriclasse tedesco sul suo profilo Instagram hato che al termine dimetterà la parola fine alla sua carriera da calciatore. Una vita calcistica da assoluto professore in mezzo al campo, cresciuto nelle giovanili del Bayern Monaco, per poi esordire in prima squadra nel 2007. Con i bavaresi vincerà la prima Champions nel 2013, oltre a vari campionati. Dal 2014 al Real Madrid, un trasferimento dal valore di 25 milioni di, pochi, pochissimi per un talento generazionale come lui. Con la camiseta blanca vincerà tutto più e più volte: quattro volte la Liga e altrettante Supercoppe, una Coppa di Spagna, quattro Champions e cinque mondiali per Club. Decisivo anche con la maglia della sua Germania, ...