Tolgono il cellulare a un 16enne | lui stermina la famiglia

(Di martedì 21 maggio 2024) Una storia scioccante e quasi incredibile arriva dal Brasile, dove un ragazzo di appena 16 anni è stato arrestato nella città di San Paolo, dopo aver confessato di aver ucciso i suoi genitori adottivi e la sorella. La sua furia omicida sarebbe esplosa dopo che i familiari gli avevano impedito di utilizzare il telefonoe il computer. È stato lo stesso assassino a chiamare la polizia. L’arma del delitto è la pistola regolarmente detenuta dal padre che era una guardia municipale.Leggi anche: Tragedia in: indagato per maltrattamenti uccide la moglie e si suicida La ricostruzione dei fatti è da brividi Secondo quanto riferiscono gli inquirenti brasiliani, ilha raccontato di non avere buoni rapporti con i genitori adottivi. Questi ultimi gli avrebbero sottrattoe pc perché, secondo ...

Saida uccisa a 47 anni dal marito violento che aveva denunciato - Saida uccisa a 47 anni dal marito violento che aveva denunciato - Tragedia in una palazzina popolare di Riccò del Golfo (La Spezia): un uomo di origine tunisina, Hichem Ben Fattoum, 51 anni, operaio, ha ucciso a coltellate la moglie, Saida Hammouda, 47 anni tunisina ... today

Genitori gli tolgono il cellulare per punizione, 16enne stermina la famiglia - Genitori gli tolgono il cellulare per punizione, 16enne stermina la famiglia - Dopo aver sterminato la famiglia, il ragazzo ha pranzato ed è andato in palestra come se nulla fosse successo. nanopress

Gli tolgono computer e cellulare, 16enne prende la pistola del padre e stermina l’intera famiglia - Gli tolgono computer e cellulare, 16enne prende la pistola del padre e stermina l’intera famiglia - Un adolescente è stato arrestato in Brasile dopo aver confessato di aver ucciso i suoi genitori e la sorella adottiva a San Paolo perché ... notizie.tiscali