Tiro con l’arco - Coppa del Mondo 2024 | indietro gli italiani nelle qualificazioni del compound a Yecheon

La Coppa del Mondo 2024 di Tiro con l’arco fa tappa a Yecheon questa settimana (21-26 maggio) per il secondo appuntamento stagionale del massimo circuito internazionale itinerante, che mette in palio punti pesanti per il ranking in ottica qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi. Si tratta dunque di una grande chance per le squadre che non hanno ancora ottenuto sul campo il pass a cinque cerchi, alla luce dei due slot a disposizione tramite ranking dopo il Preolimpico Mondiale di Antalya previsto a metà giugno.

Dopo Shanghai, la World Cup di Tiro con l’arco riparte con la seconda tappa dalla Corea del Sud, più precisamente da Yecheon. Gli azzurri, forti delle ottime prestazioni ai recenti Europei, e dell’argento a squadre compound conquistato all’esordio in Coppa del Mondo, sono pronti a dare battaglia in casa dei maestri sudcoreani. Oltre 350 gli arcieri impegnati sulla linea di Tiro in rappresentanza di 50 Paesi.

