Tiro a segno - gli Azzurri convocati per gli Europei in Croazia

Tutto pronto per gli Europei di Tiro a segno, in programma da giovedì 23 a mercoledì 29 nel poligono di Osijek. Al via ci saranno 13 azzurri. Occhi puntati in particolare sulla 21enne romagnola Sofia Ceccarello e sul n. 11 del ranking mondiale della pistola Massimo Spinella, che puntano la carta olimpitca per Parigi 2024 rispettivamente nella specialità di pistola automatica 25 m e nella gara di carabina 3 posizioni da 50 m.

Il 28 e 29 maggio si disputeranno le finali delle specialità olimpiche degli Europei senior 2024 da 25 e 50 metri di Tiro a segno: nella manifestazione di Osijek, in Croazia, saranno in palio due pass olimpici per ciascuna specialità, ed inoltre verranno assegnati punti validi per il ranking olimpico, in palio poi anche nell’ultima tappa di Coppa del Mondo prima della chiusura del periodo di qualificazione, in programma a Monaco di Baviera da lunedì 3 da venerdì 7 giugno.

