Ti vengo a cercare e… Andreas Muller furioso Il giovane perde completamente la testa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 21 maggio 2024) “Ti, pezzo di m…”.. Illasui social e chiama Le Iene. Ma cosa è successo? In questi giorni non si fa che parlare del ragazzo e Veronica Peparini che sono diventati genitori di due splendide gemelline. Eppure, come chiunque si trovi al centro del gossip e della popolarità, non mancano mai gli haters e l’odio sui social. >> “Non va bene un c**”., sfogo social un mese dopo la nascita delle figlie Ed è proprio l’ex ballerino di Amici che ha raccontato tutto, citando addirittura Le Iene. Ma andiamo con ordine. L’ex vincitore di Amici ha reso noti alcuni commenti nei sui confronti e quelli di Veronica. E a riguardo ha scritto: “A me questa ...