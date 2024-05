Thuram senior e i cori - più papà che juventino

“Chi non salta juventino è” si sente cantare a gran voce a San Siro durante la festa scudetto dell’Inter. È bastato poco per mandare in estati Marcus Thuram che sotto gli occhi del padre – ex calciatore bianconero – non si è trattenuto e ha iniziato a saltare sotto la curva per il coro anti-Juve. Lilian non l’ha presa bene: si è avvicinato al figlio e lo ha “rimproverato” con uno schiaffo.

ilfattoquotidiano