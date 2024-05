Thuram non dimentica | downgrade a chi? Numeri - trofei e rivincita!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 21 maggio 2024)è stata certamente la super sorpresa dell’Inter Campione d’Italia. Il francese, arrivato idealmente per sostituire Dzeko quando ancora Lukaku non si era dato alla fuga, come da tradizione, si è preso ogni tipo di. L’ultima proprio su Sandro Sabatini, il giornalista che ancor prima di vederlo all’opera lo aveva bocciato DECISIVO – Marcusnon solo ha cancellato ogni tipo di dubbio sulle sue potenzialità, ma si è anche rivelato tra i più decisivi del ventesimo scudetto da poco vinto dall’Inter targata Simone Inzaghi. Il club nerazzurro ci ha sempre creduto, anche dopo il brutto infortunio di due anni fa. Piero Ausilio lo ha aspettato e al momento giusto ha fatto scacco matto, dando l’ennesima spallata al Milan. ESPLOSIONE – Dopo un precampionato così così,esplode praticamente fin dalle ...