The Substance - recensione | la nuova carne di Demi Moore

(Di martedì 21 maggio 2024) Ladi The, body horror orgogliosamente splatter, con unastrepitosa, al miglior ruolo della sua carriera. La regista Coralie Fargeat, al secondo film, si conferma un grande talento. Dopo il rosa di Barbie e quello del poster di C'è ancora domani, anche Thecomincia con una stella rosa. È quella di Elizabeth Sparkle, attrice che dalla Hollywood Walk of Fame è passata alla televisione, con un programma di fitness. Calpestata, sporcata, ormai incrinata: proprio come quella mattonella anche lei sente di non essere più amata come una volta. E in effetti è così: il giorno del suo 50esimo compleanno il direttore del network per cui lavora, Harvey (un nome che non può essere un caso, interpretato da un Dennis Quaid satanico), le dice che è tutto finito. …

Il film: The Substance , 2024. Regia: Coralie Fargeat. Cast: Demi Moore, Margaret Qualley e Dennis Quaid . Genere: Dramma, Horror. Durata: 140 minuti. Dove l’abbiamo visto: al Festival di Cannes, in lingua originale. Trama: Un’attrice in disgrazia sperimenta una droga capace di creare una versione più giovane e bella di sè stessa. Convivere non sarà facile e si arriverà ad estremi di violenza inaspettata. cinemaserietv

