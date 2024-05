The Substance è il ritorno di Demi Moore in un body horror interessante

Roma, 20 mag. (Adnkronos/Cinematografo.it) – “Non è stato semplice, ma la vulnerabilità era necessaria per raccontare la storia in questo modo”. “È stata un’esperienza molto provante, abbiamo dovuto confrontarci spesso su quello che stavamo cercando di realizzare, non è stato semplice”. Demi Moore , 61 anni, arriva sulla Croisette dove è protagonista, in concorso alla 77esima edizione di Cannes , dell’opera seconda di Coralie Fargeat, ‘The Substance’ , un body-horror travolgente ed esplicito che mette al centro della narrazione la vecchia gloria di Hollywood, Elisabeth Sparks: conduttrice di una trasmissione di aerobica per il Morning Show, viene licenziata dopo aver superato i 50 anni. calcioweb.eu

(Adnkronos) – "Non è stato semplice, ma la vulnerabilità era necessaria per raccontare la storia in questo modo". "È stata un'esperienza molto provante, abbiamo dovuto confrontarci spesso su quello che stavamo cercando di realizzare, non è stato semplice". Demi Moore , 61 anni, arriva sulla Croisette dove è protagonista, in concorso alla 77esima edizione di Cannes , […] periodicodaily

(Adnkronos) – "Non è stato semplice, ma la vulnerabilità era necessaria per raccontare la storia in questo modo". "È stata un'esperienza molto provante, abbiamo dovuto confrontarci spesso su quello che stavamo cercando di realizzare, non è stato semplice". Demi Moore , 61 anni, arriva sulla Croisette dove è protagonista, in concorso alla 77esima edizione di Cannes , […] L'articolo Cannes 2024 , il ritorno di Demi Moore con il body-horror ‘The Substance’ proviene da Webmagazine24. webmagazine24

La scienza (non esatta) delle standing ovation ai festival del cinema - La scienza (non esatta) delle standing ovation ai festival del cinema - In questi giorni stanno facendo il giro del web le immagini di Kevin Costner visibilmente commosso, al festival di Cannes 2024, per via della ricezione del pubblico in sala per il suo nuovo film auto- ... wired

The Substance è il ritorno di Demi Moore in un body horror interessante - The substance è il ritorno di Demi Moore in un body horror interessante - La diva di Hollywood interpreta una ex star del cinema che trova il modo, a pagamento, di ringiovanire in un film cattivo e intelligente ... vanityfair

Cannes 2024, Demi Moore sul red carpet per l'inquietante The Substance: "Un film anti-str*nzi" [FOTO] - Cannes 2024, Demi Moore sul red carpet per l'inquietante The substance: "Un film anti-str*nzi" [FOTO] - Il red carpet del Festival di Cannes ha visto sfilare Demi Moore e il cast del body horror The substance. Il film, in concorso alla kermesse, ha entusiasmato il pubblico... ma non chiamatelo 'femminis ... comingsoon