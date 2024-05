The Smashing Machine | Dwayne Johnson è l’icona delle MMA Mark Kerr nel film di Benny Safdie FOTO

L'attrice Emily Blunt potrebbe recitare di nuovo accanto a Dwayne Johnson in occasione del film The Smashing Machine . Emily Blunt potrebbe recitare nuovamente accanto a Dwayne Johnson in occasione del film The Smashing Machine , il progetto prodotto da A24 diretto da Benny Safdie. Le riprese del lungometraggio inizieranno in estate e il regista ha recentemente recitato insieme all'attrice in Oppenheimer. movieplayer

La pellicola è la prima diretta da Benny Safdie senza il fratello Josh ed è prodotta dalla casa di produzione A24 A24 ha diffuso in streaming una prima foto ufficiale di Dwayne Johnson in The Smashing Machine , pellicola diretta da Benny Safdie in solitaria e senza l'ausilio del fratello Josh dopo la loro annunciata "separazione". L'attore appare davvero irriconoscibile ; il fisico è statuario come sempre ma a stupire è la piccola chioma di capelli esibita dall'attore che notoriamente sfoggia da anni il suo look calvo. movieplayer

