The Shrouds | David Cronenberg e l' elaborazione del lutto per la moglie

(Di martedì 21 maggio 2024)durante la conferenza stampa svela l'origine autobiografica del suo nuovo film, che presenta in concorso a Cannes 2024 insieme alle star Vincent Cassel e Diane Kruger. L'arte ha la meglio su tutto, anche sulla morte. Così, superata la fase più delicata dell'delper la perdita dellaCarolyn, morta di cancro a 66 anni,si è rimboccato le maniche realizzando un'oscura pellicola incentrata su un imprenditore hi-tech vedovo che inventa un dispositivo per connettersi con i morti all'interno di un sudario funebre. Il tutto con conseguenze sempre più macabre. "L'idea di Theviene dalla vita stessa" ha rivelato il regista in conferenza stampa a Cannes 2024. "Dopo la morte di miaero bloccato, non sapevo se avrei girato altri film. …

