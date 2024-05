The Sandman | nuovi Eterni si aggiungono al cast - ecco chi sono

(Di martedì 21 maggio 2024) Chi ha seguito la prima, amatissima stagione di The, che racconta del personaggio nato dalla penna di Neil Gaiman, saprà che l’uomo dei sogni non è l’unico fra gli. Allo stesso modo, non tutte le leggendarie creaturestate presentate dalla prima stagione. Qualcuno, certo, lo abbiamo già conosciuto nel corso di primi episodi diffusi sulla piattaforma streaming nel 2022, e parliamo di Morte, Desiderio e Disperazione. Ora sappiamo però che, nell’attesissima seconda stagione della serie, la famiglia sarà finalmente al completo. In vista dei prossimi episodi dello show la piattaforma ha annunciato i nomi degli attori che interpreteranno Destino, Delirio e Distruzione, ovvero gli ultimi treancora da introdurre chestati tralasciati nella prima stagione o appena accennati. I ...

