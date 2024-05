Terrore al semaforo | entra nell' auto di una donna con un' asse di legno chiodata

Monghidoro, 29 aprile 2024 - La linea dei bus tra Bologna, Monterenzio, Loiano e Monghidoro è finita sotto la lente dei carabinieri per tutelare la sicurezza dei cittadini e degli autisti dei mezzi. L'intensificazione dei controlli è dovuta ad alcuni episodi che hanno interessato queste linee nelle scorse settimane. “Ti ammazzo a coltellate” In particolare, nei giorni scorsi i carabinieri sono intervenuti per bloccare due uomini, un ventiseienne e un ventisettenne, entrambi nigeriani, denunciati per attentato alla sicurezza dei trasporti, interruzione di pubblico servizio e minaccia a incaricato di pubblico servizio. ilrestodelcarlino

