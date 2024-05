Terrore a Foggia | crolla una giostra durante la festa patronale - 9 ragazzini feriti video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 21 maggio 2024) E’ stata sequestrata la Thrill fall, ladel luna park di via Fortore a San Severo, in provincia di, dove ieri si è registrato un cedimento, probabilmente dei cavi, a causa del quale ieri sera sono rimastie ragazzine, tra i 10 e i 13 anni, due delle quali sono state ricoverate con ferite serie e con traumi importanti e sette con ferite più lievi. Nessuno è in pericolo di vita. Il luna park era stato allestito nell’ambito dei festeggiamenti della Madonna del Soccorso, molto sentita nel centro dauno., latalaHanno ricevuto “prognosi di 40 e 30 giorni” le due ragazzine “ricoverate a San Giovanni rotondo e” a causa ...