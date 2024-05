Terremoto - nuova scossa | lo sciame sismico non si ferma

(Di martedì 21 maggio 2024) Un pesantesta interessando i Campi Flegrei da ieri sera, lunedì 20 maggio, e continua ancora oggi, martedì 21 maggio. Lapiù potente, di magnitudo 4.4, è stata registrata alle ore 20:10, la più forte degli ultimi 40 anni dopo la crisi bradisismica degli anni Ottanta. Questaè stata preceduta da un’altra di magnitudo 3.5 e seguita da ulteriori scosse di 3.9 e 3.6. L’epicentro è stato localizzato nella zona della Solfatara, a una profondità di 3 km. Edifici evacuati a Pozzuoli, la situazione peggiora Gli effetti delle scosse hanno portato all’evacuazione di diversi edifici a Pozzuoli, dove sono stati segnalati cadute di cornicioni e crepe negli edifici, secondo quanto rilevato dai Vigili del Fuoco. Movimenti franosi sono stati registrati nella zona di Arco Felice. Per precauzione, le ...

