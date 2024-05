Terremoto | notte di paura e in strada a Pozzuoli Lo sciame continua - 150 scosse da ieri Scuole chiuse

(Di martedì 21 maggio 2024), Napoli – Tanta, non solo per ile quella scossa delle 20.10, di magnitudo 4.4, la più forte negli ultimi 40 anni in questo martoriato territorio vulcanico. Ma anche per ciò che questo ennesimosisimico può indicare: la risalita del magma ed una eruzione della Solfatara. Però gli esperti dicono che non c’è al momento evidenza di alcuna risalita pericolosa del magma. Intanto però sia a Roma che a Napoli, le istituzioni si sono allarmate e non poco. Tanto che lo stesso governatore della Campania, Vincenzo De Lucanella tarda serata è andato tra la gente aper cercare di rassicurare tutti. È stata quindi unatrascorsa inper moltissimi cittadini di, che fortunatamente ...

paura ai Campi Flegrei per l'ultimo sciame sismico, che ieri ha fatto registrare una scossa di Terremoto di magnitudo 4.4: la più forte in 40 anni. Centocinquanta gli eventi simici si sono susseguiti soltanto dalle 19.51 di ieri sera alle ore 00.31 di oggi. Ed è stata una notte in strada per tantissimi cittadini di Pozzuoli: molti hanno trovato riparo a bordo di auto posteggiate lontane dagli edifici, oppure nelle due piccole ten dopo li allestite dalla Protezione civile nella zona del porto e in quella di lungomare Pertini. tg24.sky

Le numerose scosse di Terremoto che si sono susseguite lunedì sera nel territorio dei Campi Flegrei - una vasta area di origine vulcanica situata a nord-ovest di Napoli - ha causato crepe e cadute di intonaci e calcinacci in diversi edifici, ma al momento non ci sono notizie di feriti. In un video, diffuso dal Comune di Pozzuoli, si vedono i prodotti caduti dagli scaffali in un supermercato Conad di Pozzuoli, mentre clienti e dipendenti sono scappati fuori per la paura . ilfoglio

