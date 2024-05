Terremoto Napoli - notte di paura ai Campi Flegrei | scuole chiuse

A Pozzuoli il terremoto ha causato solo molta agitazione - A Pozzuoli il terremoto ha causato solo molta agitazione - Non ci sono stati danni, ma diverse persone hanno deciso di dormire in strada per precauzione, e altre hanno lasciato la città ...

