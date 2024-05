Terremoto Napoli e Campi Flegrei - sindaco Manfredi | Non facciamoci prendere dal panico

Allan aveva chiuso col Psg ma la trattativa saltò perché il Napoli chiese 120 milioni (è nella sentenza) . Ecco cosa c’è scritto nella sentenza: Il convenuto ( Allan , ndr) chiedeva, inoltre, la condanna della controparte al risarcimento del danno all’immagine, per averlo esposto alla pubblica disapprovazione dopo l’episodio del 5/11/2019 e per aver cagionato l’interruzione delle trattative intraprese con la squadra francese del Paris Saint Germain, con cui il calciatore aveva raggiunto un accordo di massima a seguito della proposta pervenutagli della stipulazione di un contratto della durata da gennaio 2019 al 30/6/2024 per il compenso di € 6. ilnapolista

Cronaca diretta - Forti scosse di terremoto nell'area Flegrea tra Pozzuoli e Napoli. Il Bradisismo fa sempre più paura. La situazione - Cronaca diretta - Forti scosse di terremoto nell'area Flegrea tra Pozzuoli e napoli. Il Bradisismo fa sempre più paura. La situazione - La peggiore crisi sismica di sempre da quando il fenomeno ha riiniziato a manifestarsi negli anni '50. 3bmeteo

Terremoto Napoli e Campi Flegrei oggi, il prefetto Michele Di Bari: «39 famiglie sgomberate, vie libere per l'emergenza» - Terremoto napoli e Campi Flegrei oggi, il prefetto Michele Di Bari: «39 famiglie sgomberate, vie libere per l'emergenza» - «Al momento sono 39 i nuclei familiari sgomberati in via precauzionale nella zona dei Campi flegrei, per determinare la situazione delle ... msn

La Juventus e Giovanni Manna si separano, addio ufficiale: ora c’è il Napoli ad attenderlo - La Juventus e Giovanni Manna si separano, addio ufficiale: ora c’è il napoli ad attenderlo - Giovanni Manna e la Juventus si separano. Ufficiale la risoluzione consensuale tra il giovane dirigente campano e il club bianconero ... fanpage