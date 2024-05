Terremoto - Manfredi | fatto sopralluogh - non vi sono danni a strutture pubbliche

(Di martedì 21 maggio 2024) Napoli:convoca una Conferenza Stampa per rispondere alla situazione dello sciame sismico avvenuto ieri a Napoli e paesi limitrofi Il Sindaco afferma: “L’Istituto di Vulcanologia ha confermato che i parametri di sollevamento del suolo nella zona non hanno subito delle variazioni come Trend, cioè la crescita è rimasta inalterata e questo è segno che non civariazioni delle condizioni fase delle riconduzioni di tipo vulcanico” quindi affermando che i parametri non hanno alterato in nessun modo l’aspetto di sollevamento del suolo “Le analisi fatte con le nostre squadre sulleintervenute sulle zone di interesse, ove non cistati“ “Giàstamattina un sopralluogo insieme alla scuola Madonna ...

Terremoto, l'accusa: "A Napoli le procedure d'emergenza non hanno funzionato". Manfredi: "Subito entrati in azione" - terremoto, l'accusa: "A Napoli le procedure d'emergenza non hanno funzionato". manfredi: "Subito entrati in azione" - L'accusa del consigliere municipale Diego Civitillo a proposito di come il sindaco ha gestito la forte scossa di bradisismo verificatasi ieri ... napolitoday

Terremoto Campi Flegrei, Manfredi: "Scuole chiuse per precauzione, ma non ci sono danni" - terremoto Campi Flegrei, manfredi: "Scuole chiuse per precauzione, ma non ci sono danni" - Gaetano manfredi, sindaco del Comune Napoli ... Tutte le nostre strutture tecniche sono operative h24". Il terremoto cha colpito l'area dei Campi Flegrei è stato di magnitudo 4.4 (il più forte da 40 ... areanapoli

Terremoto Napoli e Campi Flegrei, sindaco Manfredi: «Non facciamoci prendere dal panico» - terremoto Napoli e Campi Flegrei, sindaco manfredi: «Non facciamoci prendere dal panico» - Napoli continua a tremare. Nella giornata di ieri una serie di scosse ha fatto vibrare gran parte della città. Nella stessa serata è stata registrata una delle scosse più ... ilmattino