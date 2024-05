Terremoto Campi Flegrei - tende e brandine in strada a Pozzuoli | trentasei famiglie sgomberate e c' è chi cambia regione

POZZUOLI, Napoli – Tanta paura , non solo per il Terremoto e quella scossa delle 20.10, di magnitudo 4.4, la più forte negli ultimi 40 anni in questo martoriato territorio vulcanico. Ma anche per ciò che questo ennesimo sciame sisimico può indicare: la risalita del magma ed una eruzione della Solfatara. Però gli esperti dicono che non c’è al momento evidenza di alcuna risalita pericolosa del magma. primacampania

