Terremoto Campi Flegrei - sindaco di Napoli Manfredi | Attese scosse più forti

"Ci sono studi scientifici secondo cui potrebbero esserci scosse con magnitudo più alta, non oltre 5". Ad affermarlo il sindaco di Napoli , Gaetano Manfredi , durante la conferenza stampa a Palazzo San Giacomo sullo scenario attuale ai Campi Flegrei , dopo il Terremoto con oltre 150 scosse che ha colpito il territorio. "Dobbiamo gestire questa […]

Tempo di lettura: 2 minutiLe scuole domani a Napoli saranno regolarmente aperte. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, nel punto stampa all’indomani delle scosse nei Campi flegrei e avvertite distintamente anche in molte zone della città. Per oggi il Comune aveva predisposto la chiusura delle scuole della IX e X Municipalità, quartieri prossimi all’area dell’epicentro, per consentire le necessarie verifiche.

