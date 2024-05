Terremoto Campi Flegrei - scossa di magnitudo 4 - la più forte degli ultimi 40 an -i, altre 150 in poche -re, panico a Napoli - VIDEO

(Di martedì 21 maggio 2024)ai: unadi4.4 ha spaventato la Campania, con gente impaurita ae tende allestite a Pozzuoli e Bagnoli. Notte in auto per moltissimi cittadini: comprensibile, visto che si tratta della più40 anni. Episodi simili aiFleg

Un boato fortissimo, rumore di cocci e due persone in fuga. Pochi secondi che bastano a raccontare la paura vissuta dai cittadini di Pozzuoli per la scossa di Terremoto di magnitudo 4.4 che alle ore 20,10 di lunedì ha fatto tremare tutti i Campi Flegrei . Il video è stato diffuso dall'Associazione Nessuno Tocchi Ippocrate. liberoquotidiano

Campi Flegrei, 150 scosse in poche ore. Una di magnitudo 4.4: la più forte in 40 anni - campi flegrei, 150 scosse in poche ore. Una di magnitudo 4.4: la più forte in 40 anni - Sciame sismico proseguito fino a questa mattina. La paura di nuove scosse ha spinto la popolazione a fuggire dalla case. Scuole chiuse in diverse aree ... ilgiornale

Terremoto Campi Flegrei - Terremoto campi flegrei - Un potente terremoto di magnitudo 4.4 ha scosso la zona dei campi flegrei, segnando il più forte evento sismico degli ultimi 40 anni. Dalle 19:51 di ieri sera fino alle 00:31 di oggi, sono state ... 41esimoparallelo

La lunga notte di Pozzuoli - La lunga notte di Pozzuoli - Ieri sera intorno alla mezzanotte è giunto anche il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Il governatore, accompagnato dal direttore della Asl ... napolivillage