Terremoto Campi Flegrei - psicologi | Metafora di instabilit - spaventa

"Ci sono studi scientifici secondo cui potrebbero esserci scosse con magnitudo più alta, non oltre 5". Ad affermarlo il sindaco di Napoli , Gaetano Manfredi , durante la conferenza stampa a Palazzo San Giacomo sullo scenario attuale ai Campi Flegrei , dopo il Terremoto con oltre 150 scosse che ha colpito il territorio.

La notte è passata, la paura ovviamente no. Dopo lo sciame sismico che ha colpito il comune di Pozzuoli nella serata di ieri siamo andati tra i cittadini che hanno passato la notte fuori casa. Chi ha scelto di appoggiarsi alle tende messe a disposizione dalla Protezione Civile e chi invece è rimasto in macchina. In molti hanno paura a rientrare nelle proprie abitazioni.

ilfattoquotidiano