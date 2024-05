Terremoto Campi Flegrei - palazzi sgomberati dopo le scosse – Video

(Di martedì 21 maggio 2024) (Adnkronos) –ai. A Pozzuoli e in tutta l'area, colpita dal sisma, sono state finora 36 le famiglie sgomberate. Sono quasi tutti residenti tra Pozzuoli, Bacoli e il quartiere Agnano di Napoli, a ridosso della Solfatara. Le crepe come si vede nelle immagini del filmato sono evidenti, sia all'esterno che all'interno delle

Il Carcere di Pozzuoli è stato evacuato interamente per motivi precauzionali a causa di danni strutturali con crepe la cui gravità non è ancora nota notizie.virgilio

Campi Flegrei, sgomberato il carcere femminile di Pozzuoli - campi Flegrei, sgomberato il carcere femminile di Pozzuoli - Ansa Stavolta il terremoto ha bussato alle porte dei napoletani all'ora di cena: minuti di paura, con i lampadari che oscillano vorticosamente e i prodotti sugli scaffali dei supermercati che… Leggi ... informazione

Pozzuoli, le voci degli sfollati dopo il terremoto - Pozzuoli, le voci degli sfollati dopo il terremoto - (LaPresse) A Pozzuoli molte persone hanno trascorso la notte nelle tende da campo allestite dopo lo sciame sismico di lunedì 20 maggio che ha ... stream24.ilsole24ore

Terremoto Campi Flegrei, Manfredi: "Scuole chiuse per precauzione, ma non ci sono danni" - terremoto campi Flegrei, Manfredi: "Scuole chiuse per precauzione, ma non ci sono danni" - Tutte le nostre strutture tecniche sono operative h24". Il terremoto cha colpito l'area dei campi Flegrei è stato di magnitudo 4.4 (il più forte da 40 anni) con oltre 150 scosse registrate da ieri ... areanapoli