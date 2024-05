Terremoto Campi Flegrei - notte di paura dopo le nuove scosse L’Ingv | Nessuna anomalia

(Di martedì 21 maggio 2024)aiper l'ultimo sciame sismico, che ieri ha fatto registrare una scossa didi magnitudo 4.4: la più forte in 40 anni. Centocinquanta gli eventi simici si sono susseguiti soltanto dalle 19.51 di ieri sera alle ore 00.31 di oggi. Ed è stata unain strada per tantissimi cittadini di Pozzuoli: molti hanno trovato riparo a bordo di auto posteggiate lontane dagli edifici, oppure nelle due piccole tenli allestite dalla Protezione civile nella zona del porto e in quella di lungomare Pertini. All'alba, e a causa di un repentino abbassamento della temperatura, in tanti sfidando lahanno deciso di far rientro a casa. Non sono mancati momenti di tensione anche durante la: c'è chi ha lamentato l'assenza di bagni ...

“Stiamo seguendo con grande attenzione lo sciame sismico che sta interessando i Campi Flegrei ”. Il sindaco di Napoli , Gaetano Manfredi, cerca di tranquillizzare la popolazione. Ma l’ennesimo Terremoto nella zona dei Campi Flegrei ha terrorizzato. “Al momento non sono segnalati danni nel territorio del comune di Napoli . Per precauzione abbiamo chiuso le scuole della nona e decima municipalità per le verifiche tecniche che avverranno domattina. dayitalianews

È stata una notte in strada per tantissimi cittadini di Pozzuoli, che però fortunatamente non hanno percepito nessuna scossa di Terremoto . In tanti hanno trovato riparo a bordo di auto posteggiate lontane dagli edifici, oppure nelle due piccole tendopoli allestite dalla Protezione civile rapidamente nella zona del porto e in quella di lungomare Pertini. thesocialpost

