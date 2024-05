Terremoto Campi Flegrei - interamente evacuato il carcere femminile di Pozzuoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 21 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiE’ stata una lunga notte di angoscia all’addiaccio per le detenute e le agenti deldi, costrette a lasciare le celle di pernottamento in via precauzionale a causa dello sciame sismico in atto nell’area flegrea, una sequenza di scosse che da ieri sera si è manifestata con forti movimenti tellurici, anche di magnitudo 4.4. Le detenute, tra le lacrime e impaurite, accompagnate dalle agenti, anche loro in apprensione per le famiglie a casa, hanno prelevato le donne dalle rispettive celle per accompagnarle nei punti di ritrovo che si trovano nelle aree esterne del. Avvolte nelle coperte e insieme alle poliziotte, hanno trascorso tutta la notte lì. Poi, quando al termine di una riunione convocata di emergenza, è giunta la decisione di evacuare, aiutate dalle ...