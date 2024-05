Terremoto Campi Flegrei - il Lago d’Averno sembra ribollire

(Di martedì 21 maggio 2024) È stata una notte in strada per tantissimi cittadini di Pozzuoli, che però fortunatamente non hanno percepito nessuna scossa di. In tanti hanno trovato riparo a bordo di auto posteggiate lontane dagli edifici, oppure nelle due piccole tendopoli allestite dalla Protezione civile rapidamente nella zona del porto e in quella di lungomare Pertini. Poco sonno comunque per tutti: c’è stato chi ha trascorso il tempo giocando a carte o chi è stato per l’intera notte con la radio accesa in attesa di avere notizie. E c’è chi ha girato e postato sui social le immagini che mostrano il, unvulcanico nel comune di Pozzuoli, chedopo la scossa didi magnitudo 4.4 ai(la più ...

Un Terremoto di magnitudo 4,8 ha colpito oggi Lebanon, nel New Jersey: la scossa è stata avvertita anche nell’area di New York , a Philadelphia e Boston, in un’area che ospita 42 milioni di persone. Voli a terra a J.F. Kennedy e al Newark corriere

dopo mesi e mesi di disagi a fare lezione in tenda , tornano in classe gli 89 Alunni di Tredozio, sull’Appennino Forlivese, vittime del terremoto dello scorso 18 settembre . L'articolo Alunni tornano in aula dopo il terremoto dello scorso settembre : per mesi hanno fatto lezione in tenda sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. orizzontescuola

La “botta” di ieri quella di magnitudo 4.4 delle 20.10, è stata la più forte. Ma poi ne sono venute altre . Molte altre . Questa notte la terra sotto ai Campi Flegrei ha continuato a tremare. Solo fino alle “00.31 del 21 maggio 2024 locali, ha fatto registrare in via preliminare circa 150 terremoti“, dice un comunicato dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che monitora la situazione minuto per minuto. ilfattoquotidiano

Terremoto Campi Flegrei, 150 scosse in poche ore. Notte in auto e tende a Pozzuoli - terremoto Campi Flegrei, 150 scosse in poche ore. Notte in auto e tende a Pozzuoli - A Pozzuoli sono state allestite delle tende da campo e tante persone hanno preferito dormire in auto anziché rientrare in casa. Trema la terra ai Campi Flegrei. Da ieri alle 19:51 si sono registrate ... areanapoli

Terremoto ai Campi Flegrei, è imminente un’eruzione - terremoto ai Campi Flegrei, è imminente un’eruzione - NAPOLI – Dopo la forte scossa registrata ieri sera a Napoli e nei Campi Flegrei di magnitudo 4.4 lo sciame sismico sta proseguendo: dalle 19:51 di ieri sono state registrate 200 scosse e molte persone ... dire

Terremoto ai Campi Flegrei, sciame sismico con 150 scosse in cinque ore: danni agli edifici, evacuate 35 famiglie - terremoto ai Campi Flegrei, sciame sismico con 150 scosse in cinque ore: danni agli edifici, evacuate 35 famiglie - terremoto ai Campi Flegrei, 150 scosse in cinque ore: sciame sismico che si è concluso nella notte del 21 maggio 2024 ... tag24