Terremoto a Pozzuoli | sgomberati 13 edifici ed evacuate 39 famiglie

POZZUOLI, Napoli – Tanta paura, non solo per il Terremoto e quella scossa delle 20.10, di magnitudo 4.4, la più forte negli ultimi 40 anni in questo martoriato territorio vulcanico. Ma anche per ciò che questo ennesimo sciame sisimico può indicare: la risalita del magma ed una eruzione della Solfatara. Però gli esperti dicono che non c’è al momento evidenza di alcuna risalita pericolosa del magma.

primacampania