Terremoto a Napoli | trema la città - i danni e napoletani di notte per strada

“Stiamo seguendo con grande attenzione lo sciame sismico che sta interessando i Campi Flegrei”. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, cerca di tranquillizzare la popolazione. Ma l’ennesimo Terremoto nella zona dei Campi Flegrei ha terrorizzato. “Al momento non sono segnalati danni nel territorio del comune di Napoli. Per precauzione abbiamo chiuso le scuole della nona e decima municipalità per le verifiche tecniche che avverranno domattina.

dayitalianews