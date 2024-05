Terracina Sorpreso con cuffie professionali da DJ rubate - denunciato per ricettazione

(Di martedì 21 maggio 2024)– In data 20 maggio a(LT), i carabinieri della locale Stazione, hannoin stato di libertà per il reato di, un cittadino classe 24enne residente a(LT). L’uomo è stato trovato in possesso, a seguito di perquisizione locale presso la sua abitazione, di un paio dida L'articolo Temporeale Quotidiano.

Terracina , 7 maggio 2024 – Nel primo pomeriggio del 6 maggio a Terracina , i Carabinieri del N.O.R. – Aliquota Radiomobile di Terracina , hanno deferito in stato di libertà in cittadino classe 2006, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione abusiva di armi. Il giovane , durante un controllo, è stato sorpreso inizialmente di una bustina in cellophane intrisa di sostanza stupefacente e successivamente, a seguito di perquisizione domiciliare, veniva rinvenuto in possesso di 2 involucri contenente hashish rispettivamente di grammi venti circa oltre ad un coltello a serramanico ed un proiettile calibro 9 e n. ilfaroonline

Terracina – Nella giornata dell’11 maggio, a Terracina , i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile hanno deferito in stato di libertà un uomo classe ’72 residente nella medesima località. L’uomo è stato deferito per evasione dagli arresti domiciliari , a seguito di un’attività investigativa condotta dal suddetto nucleo. Il soggetto in questione, la cui identità non è […] L'articolo Terracina / Evade dagli arresti domiciliari , denunciato sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. temporeale.info

Nella mattinata del 17 maggio a Terracina (LT), a conclusione di preliminari accertamenti, i Carabinieri del dipendente N.O.R. – Aliquota Radiomobile, hanno denunciato in stato di libertà, per i reati in titolo, un egiziano 29enne , residente in Priverno (LT). L’uomo è stato colto alla guida della propria autovettura, con un Permesso internazionale di guida , rilasciato […] L'articolo Terracina / Permesso internazionale di guida falso , denunciato un 29enne sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. temporeale.info

In possesso di cuffie da dj rubate, denunciato 24enne - In possesso di cuffie da dj rubate, denunciato 24enne - In data 20 maggio c.a. a terracina (LT), i carabinieri della locale Stazione, hanno deferito in stato di libertà per il reato di ricettazione, un cittadino classe 2000 residente a terracina (LT). Il p ... gazzettinodelgolfo

Aggredì poliziotti e medico: il presidente del Terracina incapace di intendere e volere - Aggredì poliziotti e medico: il presidente del terracina incapace di intendere e volere - presidente del terracina calcio protagonista di due episodi avvenuti a distanza di pochi giorno uno dall'altro a gennaio scorso. L'uomo era stato prima fermato in seguito alla denuncia di aggressione ... latinatoday

Terracina, 54enne investito da un’auto in pieno centro - terracina, 54enne investito da un’auto in pieno centro - Stava attraversando via Cristoforo Colombo, nel pieno centro di terracina, quando è stato travolto da un'auto guidata da un 30enne concittadino. Un ... h24notizie