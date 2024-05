Ternana - sale la febbre-Bari È già caccia al biglietto

(Di martedì 21 maggio 2024) di Augusto Austeri TERNI È grandeal. Come da previsioni, nel pomeriggio di ieri con l’inizio della vendita libera si sono subito verificate code nei punti del circuito Vivaticket. A ieri sera erano 6.445 i tagliandi venduti. L’attesa per la sfida con ilè molto forte, come avevano anche rivelato le prime battute della "prelazione" riservata agli abbonati. Resta da valutare l’impatto della vendita online per i non abbonati. È così molto probabile che per lo spareggio di giovedì sera, che vale la permanenza in serie B, possa essere battuto il record stagionale di presenze al "Liberati", ovvero 7.302 spettatori (abbonati inclusi,-Sampdoria alla 1a di campionato). Ricordiamo che la trasferta è vietata ai residenti nella regione Puglia. Intanto, sul fronte-squadra, prosegue il lavoro ...

"C’è stato un periodo del campionato in cui eravamo in una posizione di classifica peggiore, eppure io credevo molto nelle possibilità di salvarci. Ora siamo in ballo davvero e abbiamo tutte le possibilità per mantenere la categoria". Mister D’Angelo, da buon condottiero, ha ancora una volta invitato tutto l’ambiente a rialzare la testa, alimentando fiducia e speranza nella salvezza. sport.quotidiano

È partita la caccia al biglietto di gara-4, in programma alle 18 di domenica all’Opiquad Arena, della finale scudetto tra la Mint Vero Volley Monza e la Sir Susa Vim Perugia . Oggi alle 12 scatterà la vendita riservata a tutti gli iscritti al Vero Volley Club mentre giovedì saranno disponibili per tutti i tagliandi rimasti a disposizione dopo le fasi riservate al tifo organizzato e agli abbonati che ci sono già garantiti un posto per una gara storica. sport.quotidiano

Proseguono le celebrazioni per lo scudetto dell' Inter . Le richieste di biglietti arrivate per il match contro la Lazio sono state oltre 200mila. Prezzi dei bagarini alle stelle ilgiornale

Roma, San Giovanni: passeggero senza biglietto sulla metro tenta di accoltellare una guardia giurata - Roma, San Giovanni: passeggero senza biglietto sulla metro tenta di accoltellare una guardia giurata - L'uomo, un tunisino di 33 anni, è stato bloccato lunedì a mezzogiorno e consegnato alla polizia. In poche ore tre episodi di violenza sui convogli delle linee A, B e C. Sale l'allarme per la sicurezza ... roma.corriere

Calcio storico, da giovedì la vendita dei biglietti per le semifinali - Calcio storico, da giovedì la vendita dei biglietti per le semifinali - Scatta la caccia al biglietto per le due semifinali del calcio storico in programma in via eccezionale sabato 1 e domenica 2 giugno (le date sono state anticipate con finale il 15 causa elezioni). Da ... firenzetoday

Parte la caccia alla Lanterna - Parte la caccia alla Lanterna - Il tempo dell’attesa è finito. Parte la caccia al trono della Lanterna. La 21ª edizione del Torneo di calcio delle contrade prenderà il via questa sera alle 21.15 quando, al Comunale “XIX Settembre“ d ... lanazione