Terminata in Ungheria l'esercitazione “Brave Warrior 24.1”, la Brigata Aosta in prima linea - terminata in ungheria l'esercitazione “Brave Warrior 24.1”, la Brigata Aosta in prima linea - È terminata in ungheria , dopo due settimane di intense attività addestrative, l'esercitazione denominata “Brave Warrior 24.1” che ha visto impiegati i ... gazzettadelsud

Forward Land Forces Ungheria: terminata l’esercitazione Brave Warrior 24.1, Italia presente - Forward Land Forces ungheria: terminata l’esercitazione Brave Warrior 24.1, Italia presente - Veszprem (ungheria), 19 maggio 2024. È terminata, dopo quindici giorni di intense attività addestrative, la complessa esercitazione denominata “Brave Warrior 24.1” che ha visto impiegati i contingent ... ilfattonisseno

Acqua, Elon Musk al World Water Forum: "La soluzione alla crisi idrica è la desalinizzazione" - Acqua, Elon Musk al World Water Forum: "La soluzione alla crisi idrica è la desalinizzazione" - Elon Musk al World Water Forum in corso a Bali: "La soluzione alla crisi idrica mondiale è la desalinizzazione". Il proprietario di Tesla e SpaceX annuncia di voler continuare a investire nella ricerc ... lanuovasardegna