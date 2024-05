Tenta di corrompere militari per evitare sequestro | Arrestato

(Di martedì 21 maggio 2024) Pur diildi accessori per la telefonia, il commesso di una rivendita al dettaglio al Pigneto ha provato auna pattuglia di Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, offrendo loro 500 euro. Le Fiamme Gialle del 3° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma erano entrate nell’esercizio commerciale per verificare la liceità della merce posta in vendita, rilevando che gli articoli recavano il marchio contraffatto di una nota casa produttrice, oltre che privi della certificazione di conformità di sicurezza. L’uomo, un quarantenne di nazionalità cinese, ha avvicinato con un pretesto uno deimentre era in corso la stesura degli atti di polizia giudiziaria, mostrando una ‘mazzetta’, rivelatasi poi costituita da dieci banconote da 50 euro ciascuna. Il dipendente è stato ...

Uno straniero di 45 anni è stato fermato alla guida dell’auto ubriaco dai carabinieri di Partinico , nel palermitano. L’automobilista ha Tenta to di corrompere i militari offrendo una mazzetta di 300 euro per chiudere un occhio e non sottoporsi all’ alcol test . L’ uomo è stato denunciato con l’accusa di istigazione alla corruzione e guida sotto l'influenza dell' alcol . tg24.sky

500 euro per evitare i controlli, commesso del 'made in Cina' prova a corrompere finanziere - 500 euro per evitare i controlli, commesso del 'made in Cina' prova a corrompere finanziere - Un commerciante cinese ha tentato di corrompere i militari della finanza di Roma, offrendo 500 euro per chiudere un occhio sui controlli nel centro di rivendita al dettaglio al Pigneto che i baschi ... romatoday

Tenta di corrompere i finanzieri, arrestato - Tenta di corrompere i finanzieri, arrestato - Il titolare della ditta individuale cui è riconducibile l’attività commerciale è stato incriminato per frode in commercio ... zoom24

Vende prodotti contraffatti e offre mazzetta da 500 euro ai Finanzieri per evitare sequestro: arrestato - Vende prodotti contraffatti e offre mazzetta da 500 euro ai Finanzieri per evitare sequestro: arrestato - Pur di evitare il sequestro di accessori per la telefonia, il commesso di una rivendita al dettaglio al Pigneto ha provato a corrompere una pattuglia di ... castellinotizie