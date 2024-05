Tennis Fase Nazionale Over 50 - buona la prima per il TC Cingoli | vittoria a Galatina per 0-2

Mauro Vittori, Mauro Giovagnoni, Sergio Ottobri, David Pollonara e Ivan Corinaldi triplicano i successi del 2022 e del 2023, battendo in finale il prestigioso Circolo Baratoff di Pesaro. Continua il maggio vincente per lo sport cingolano Cingoli, 17 maggio 2024 – È un maggio d’oro per lo sport cingolano. Si aggiunge alla lista dei tanti successi sportivi della città di Cingoli, infatti, la vittoria della squadra Over 50 del Tennis Club al Torneo Over 50 Interregionale Marche-Umbria per il terzo anno di fila.

vallesina.tv