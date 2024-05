Temptation Island 2024 anticipazioni | Mediaset rivela il cambio di data

Temptation Island riapre i battenti: casting aperti per le coppie che intendono partecipare al programma Temptation Island sta per ripartire. Filippo Bisciglia presto inaugurerà il nuovo viaggio nei sentimenti su Canale Cinque. I telespettatori di Mediaset non vedono l’ora di ritrovare in onda uno dei programmi più amati dell’estate, che come da tradizione farà capolinea sul piccolo schermo quando gli altri programmi saranno in vacanza. 361magazine

Grande Fratello, Sergio D’Ottavi spiazza su Greta Rossetti: “Non le ho ancora detto ti amo, ma…” - Grande Fratello, Sergio D’Ottavi spiazza su Greta Rossetti: “Non le ho ancora detto ti amo, ma…” - In una recente intervista, l’ex concorrente del Grande Fratello Sergio D’Ottavi ha parlato della sua storia con Greta Rossetti. tvdaily

Mikael Daez visits Ilocos Norte with Megan Young: 'I have lots of memories here' - Mikael Daez visits Ilocos Norte with Megan Young: 'I have lots of memories here' - Mikael Daez just explored the famous sand dunes of Ilocos Norte with his wife Megan Young.On Instagram, the "Royal Blood" actor shared some cute photos of himself and the Kapuso beauty queen while ... msn

Temptation Island pronto a riaccendere le emozioni: aperte le selezioni per le coppie in cerca di sfide - temptation island pronto a riaccendere le emozioni: aperte le selezioni per le coppie in cerca di sfide - Il popolare programma televisivo temptation island sta per tornare sullo schermo, con il carismatico Filippo Bisciglia pronto a guidare i partecipanti in un nuovo viaggio nei sentimenti. fan di ... occhioche