Teheran per adesso in mano a un filorusso

(Di martedì 21 maggio 2024) A guidare la Repubblica islamica fino al voto sarà Mokhber, braccio destro di Khamenei e artefice dell’accordo con Mosca sui droni. Il cambio di vertici potrebbe rafforzare le ambizioni nucleari del regime e, di conseguenza, compromettere la distensione con Riad. Polemiche per la solidarietà di Bruxelles. L’olandese Wilders: «Non in mio nome». Ursula muta, Michel e Borrell afflitti. Lo speciale contiene due articoli.

Sessa: “Nel gran disordine mondiale, la Farnesina fa meglio di tanti altri: siamo al bivio della storia” - Sessa: “Nel gran disordine mondiale, la Farnesina fa meglio di tanti altri: siamo al bivio della storia” - Presidente Sioi, già direttore generale Medio Oriente agli Esteri, l’ex ambasciatore in Iran al Riformista: «Siamo al bivio della storia» ... ilriformista

L'Iran si prepara all'addio al presidente Raisi - L'Iran si prepara all'addio al presidente Raisi - Al via oggi, 21 maggio 2024, nella città di Tabriz la cerimonia funebre per le vittime dello schianto dell'elicottero, questa sera nella cappella della capitale, teheran, e domani mattina all'Universi ... italiaoggi

Iran, Corsello: “Ecco cosa cambia con la morte di Raisi” - Iran, Corsello: “Ecco cosa cambia con la morte di Raisi” - Si aprono scenari inaspettati per l’evoluzione del conflitto in Medioriente. Nella mattinata del 20 maggio è infatti arrivata la notizia della morte di Ebrahim Raisi, presidente dell'Iran, in seguito ... focusrisparmio