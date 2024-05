Taxi | lo sciopero contro un governo che li ha sempre protetti a discapito di concorrenza e innovazione

(Di martedì 21 maggio 2024) Oggi i tassisti scioperanounche, paradossalmente, sembra aver fatto di tutto per proteggerli. Le misure introdotte dai ministri Salvini e Urso, lungi dal promuovere la, hanno finito per consolidare le posizioni di monopolio dei tassisti, a scapito dei servizi di noleggio con conducente (NCC) e della qualità complessiva del servizio per i cittadini.Leggi anche:Questa situazione mette in luce una delle grandi contraddizioni della politica economica italiana: la tendenza a proteggere gli interessi corporativi adellae dell’. Il libero mercato, principio cardine del liberalismo economico, viene sistematicamente sacrificato sull’altare di un protezionismo che blocca qualsiasi ...

La situazione di Ilaria "non la sappiamo ancora , stiamo ancora aspettando l'espletamento della burocrazia relativa al trasferimento dei fondi per la cauzione. Il bonifico è stato fatto, stiamo aspettando che arrivi lì il prima possibile". Ad affermarlo è Roberto Salis , a margine dell'incontro «Per un'Europa libera, giusta e sostenibile» a Milano in vista delle elezioni europee, con la presenza di Nicola Fratoianni e Carola Rackete. liberoquotidiano

Botta e risposta tra il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il padre di Ilaria Salis , Roberto. Il titolare della Farnesina accusa Salis di fare campagna elettorale contro il governo. La replica : "Mia figlia è all'opposizione, per chi dovremmo fare campagna elettorale , per lui?".Continua a leggere fanpage

Per oggi i sindacati dei tassisti hanno indetto l’ennesimo sciopero, paradossalmente contro i decreti e le norme dei ministri Matteo Salvini e Adolfo Urso. Paradossalmente, perché tutti gli... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti ilfoglio

“Israele opta per operazione minore a Rafah, ok degli Usa”. Arresto per Gallant e Netanyahu: la Francia è a favore - “Israele opta per operazione minore a Rafah, ok degli Usa”. Arresto per Gallant e Netanyahu: la Francia è a favore - L'esclusiva di David Ignatius sostiene che il governo israeliano avrebbe abbandonato il piano originario di inviare due divisioni a Rafah, e avrebbe accettato le richieste degli Stati Uniti ... ilfattoquotidiano

Basile attacca il Governo: «Ci vogliono scippare risorse». Germanà replica: «Incapacità di amministrare» - Basile attacca il governo: «Ci vogliono scippare risorse». Germanà replica: «Incapacità di amministrare» - “Non staremo a guardare che vengano scippate risorse FSC 14- 20 e PON PLUS 21- 27 per mascherare le mancate promesse del governo sui fondi PNRR”. È quanto ... messina.gazzettadelsud

Sciopero Taxi: oggi fino alle 22 l’astensione della auto bianche per legge del settore e regolamentazione Uber - Sciopero Taxi: oggi fino alle 22 l’astensione della auto bianche per legge del settore e regolamentazione Uber - ROMA - Il meteo con forti pioggia finisce con creare file più lunghe per lo sciopero nazionale dei taxi iniziato questa mattina alle 8 per terminare alle 22 di oggi. Lo sciopero è indetto dalle sigle ... primapress