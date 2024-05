Tavarnuzze al Castello | la frazione si vede medievale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 21 maggio 2024) Impruneta (Firenze), 21 maggio 2024 - Piazza Don Chellini atorna a vestirsi con i colori dei 4 rioni del Corteo Storico per la nona edizione dial. Domenica 16 giugno dalle 15 alle 23,30, andranno in scena più di 100 figuranti, artisti e volontari. “Quest’anno, con il comitato organizzativo, abbiamo deciso di ridimensionare la manifestazione e concentrarla su una sola giornata, quella più sentita dai cittadini, ovvero la serata del Palio dell’Anello – sottolinea Samuele Sandrucci, presidente della Pro Loco- e non a causa di un’involuzione della manifestazione, ma in vista del decennale che si terrà il prossimo anno. Abbiamo deciso di tenere un profilo equilibrato quest’anno per cercare di ritrovare nel 2025 quella magia dei tempi passati che eravamo riusciti a costruire alla ...