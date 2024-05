Tanti club italiani su Zaniolo Fiorentina in pole

(Di martedì 21 maggio 2024) `Certi amori non finiscono. Fanno dei giri immensi e poi ritornano`, cantava così Antonello Venditti e possiamo prendere in prestito la sua...

La super scenografia e il gran tifo della Sud senza riferimenti alla società: la riflessione - La super scenografia e il gran tifo della Sud senza riferimenti alla società: la riflessione - E parliamo di una società contestata un giorno sì e l'altro pure pur avendo vinto tutto. Stesso discorso per tanti presidenti che hanno guidato il club in passato. "Non si può passare da un eccesso ... tuttosalernitana

Ranieri lascia il Cagliari dopo la salvezza: “È il momento giusto”. Non allenerà più un club, ma valuterà la proposta di una Nazionale - Ranieri lascia il Cagliari dopo la salvezza: “È il momento giusto”. Non allenerà più un club, ma valuterà la proposta di una Nazionale - Non è l’addio al calcio, ma fa un grande effetto, anche se è il commiato dai club e non c’è ancora la parola fine: Claudio Ranieri dopo la partita di giovedì contro la Fiorentina lascerà la guida del ... ilfattoquotidiano

Meravigliosa domenica con le vele Este 24 davanti ad Artemare Club - Meravigliosa domenica con le vele Este 24 davanti ad Artemare club - Porto Santo Stefano : Domenica corsa è stata una giornata meravigliosa di vela davanti alla sede di Artemare club a Porto Santo Stefano con l’ultima regata del 30esimo campione italiano della classe E ... maremmanews