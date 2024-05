Tajani | Il mandato d' arresto all' Aia? Inaccettabile mettere sullo stesso piano Hamas e Israele

"E' una richiesta e non è una decisione ma mi pare inaccettabile che si equipari un governo legittimamente eletto dal popolo in modo democratico con una organizzazione terroristica che è la causa di tutto ciò che sta accadendo". Lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani , partecipando a "Quarta Repubblica" su Rete 4. quotidiano

«È una richiesta e non è una decisione ma mi pare inaccettabile che si equipari un governo legittimamente eletto dal popolo in modo democratico con una organizzazione terroristica che è la causa di tutto ciò che sta accadendo». Lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani , partecipando a “Quarta Repubblica” su Rete 4 in merito alla richiesta del procuratore capo della Corte penale internazionale Karim Khan di spiccare mandati di arresto nei confronti del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, e del capo di Hamas, Yahya Sinwar. open.online

La decisione del procuratore capo della Corte penale internazionale di chiedere l’arresto dei vertici di Hamas , per i massacri del 7 ottobre, e del governo israeliano, per la guerra di Gaza, ha un valore politico e simbolico difficile da sottovalutare, che viene prima di ogni considerazione giuridica, etica o storica. Ma L’inaccettabile equiparazione tra Hamas e Israele , che ha suscitato le indignate proteste degli Stati Uniti, è forse più la causa, che non la conseguenza, della decisione. linkiesta

TAJANI: DECISIONE - TAJANI: DECISIONE - “È del tutto inaccettabile che si mettano sullo stesso piano Hamas e israele, i capi del gruppo terroristico che ha avviato la guerra di Gaza massacrando cittadini innocenti e i capi del governo elett ... 9colonne

“Israele opta per operazione minore a Rafah, ok degli Usa”. Arresto per Gallant e Netanyahu: la Francia è a favore - “israele opta per operazione minore a Rafah, ok degli Usa”. Arresto per Gallant e Netanyahu: la Francia è a favore - L'esclusiva di David Ignatius sostiene che il governo israeliano avrebbe abbandonato il piano originario di inviare due divisioni a Rafah, e avrebbe accettato le richieste degli Stati Uniti ... ilfattoquotidiano

"Arrestate Netanyahu e Sinwar per cimini di guerra". La Francia appoggia l'Aja - "Arrestate Netanyahu e Sinwar per cimini di guerra". La Francia appoggia l'Aja - israele e Hamas hanno commesso "crimini di guerra e contro l'umanità e i loro leader devono essere arrestati". La Francia segue l'Aja. Gli Usa si dissociano ... affaritaliani