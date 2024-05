Tagico incidente a Gela - due morti | una è il presidente di Sicindustria Caltanissetta

Un individuo ha perso la vita e altre nove sono state ferite in un incidente stradale lungo la Strada Statale 626 Caltanissetta-Gela , tra il bivio di Capodarso e la rampa di accesso alla A 19. La vittima era un uomo di 50 anni residente a Mazzarino, alla guida di una Bmw coinvolta in uno s contro con un furgone trasportante migranti , le cui cause sono ancora oggetto di indagine. dayitalianews

Una persona è morta e altre nove sono rimaste ferite in un Incidente stradale avvenuto lungo la Strada Statale 626 Caltanissetta-Gela, tra il bivio di Capodarso e la bretella che porta alla A 19. A perdere la vita è stato un 50enne di Mazzarino che era alla guida di una Bmw che per cause in via di accertamento si è scontrata con un furgone con a bordo alcuni migranti.

