Tabellone qualificazioni maschili Roland Garros 2024 | nove italiani al via - gli accoppiamenti

Sorteggiato il tabellone delle qualificazioni femminili al Roland Garros 2024. Sono due le italiane al via: Sara Errani (numero 1 del seeding, ma che può ancora sperare in qualche forfait dell’ultima ora per non dover giocare il tabellone cadetto) e Lucrezia Stefanini. Quanto alla neo-vincitrice del torneo di doppio agli Internazionali d’Italia (in coppia con Jasmine Paolini), dall’altra parte della rete ci sarà Ann Li, classe 2000 della Pennsylvania (USA).

