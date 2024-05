Tabellone Atp Lione 2024 | risultati e accoppiamenti

(Di martedì 21 maggio 2024) Ilprincipale del torneo Atp di, che si svolgerà sulla terra rossa francese da domenica 19 maggio a sabato 25 maggio. Ugo Humbert e Alexander Bublik sono le prime due teste di serie del torneo transalpino a pochi giorni dallo start ufficiale del Roland Garros. Al via anche due tennisti italiani, entrambi a caccia degli ultimi punti fondamentali per conquistare le Olimpiadi: Darderi è in questo momento in vantaggio su Sonego, che invece insegue. Ecco ilprincipale completo del torneo Atp di. MONTEPREMI E PRIZE MONEY COPERTURA TVATP(1) Humbert bye Koepfer b. (LL) Barranco Cosano 6-4 6-7(4) 6-4 Seyboth Wild b. Martinez 6-4 6-1 (5) Etcheverry b. (Q) Sanchez Izquierdo 1-6 6-2 ...

Il Tabellone principale del torneo Atp di Lione 2024 , che si svolgerà sulla terra rossa francese da domenica 19 maggio a sabato 25 maggio. Ugo Humbert e Alexander Bublik sono le prime due teste di serie del torneo transalpino a pochi giorni dallo start ufficiale del Roland Garros. Al via anche due tennisti italiani, entrambi a caccia degli ultimi punti fondamentali per conquistare le Olimpiadi: Darderi è in questo momento in vantaggio su Sonego, che invece insegue. sportface

Il Tabellone principale del torneo Atp di Lione 2024 , che si svolgerà sulla terra rossa francese da domenica 19 maggio a sabato 25 maggio. Ugo Humbert e Alexander Bublik sono le prime due teste di serie del torneo transalpino a pochi giorni dallo start ufficiale del Roland Garros. Al via anche due tennisti italiani, entrambi a caccia degli ultimi punti fondamentali per conquistare le Olimpiadi: Darderi è in questo momento in vantaggio su Sonego, che invece insegue. sportface

Italiani in campo oggi martedì 21 maggio: Sonego, Darderi, Cobolli (contro Shelton), Trevisan, Cocciaretto, Bronzetti. A che ora e dove vederli - Italiani in campo oggi martedì 21 maggio: Sonego, Darderi, Cobolli (contro Shelton), Trevisan, Cocciaretto, Bronzetti. A che ora e dove vederli - Prosegue la marcia di avvicinamento al secondo Slam della stagione. Il Roland Garros è oramai alle porte ed i tornei ATP di Ginevra e lione servono anche a preparare al meglio la prestigiosa kermesse ... ubitennis

Ambesi sulla corsa alle Olimpiadi nel tennis: “Ultime chiamate per Cobolli e Sonego” - Ambesi sulla corsa alle Olimpiadi nel tennis: “Ultime chiamate per Cobolli e Sonego” - “In campo maschile invece ultime chiamate per Cobolli e Sonego. Il romano gioca a Ginevra, il torinese a lione. tabellone non facile per Sonego, in più c’è Darderi che gioca a lione e secondo me ha un ... oasport

Tennis, Atp Lione: domani in campo Sonego e Darderi - Tennis, Atp lione: domani in campo Sonego e Darderi - Lorenzo Sonego e Luciano Darderi debuttano martedi' all'Open Parc, l'ATP 250 di lione sulla terra battuta (montepremi € 651,865). Lorenzo ... sportmediaset.mediaset