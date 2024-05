Szczesny evita la goleada all’inizio Chiesa cresce e guida la rimonta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024)7 Se la Juventus non sprofonda già dopo un quarto d’ora è in virtù di due grandi parate su Freuler e Castro al 13’. Tiene in piedi la baracca in tempo di bufera. Gatti 4 Tenero come il burro. Stupito dall’aggressione iniziale del Bologna, perde giri e uomini, come Urbanski e Castro che confezionano il 2-0. Bremer 4,5 In bambola pure lui. Dietro che fatica a contenere gli allunghi di Castro e sul vantaggio di Calafiori ha le sue colpe sugli inserimenti. Danilo 4,5 Tanta fatica nel contenere l’esuberanza fisica di Odgaard. E nella ripresa perde il contrasto con Urbanski che lascia campo aperto per il 3-0 di Calafiori. Cambiaso 6 Sua la prima palla persa al primo minuto che offre l’occasione di stappare il match a Freuler e fa capire che i bianconeri sono altrove. Lui, però si riprende subito. Miretti 5 Soffre organizzazione e pressing. Aebischer e ...