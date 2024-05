Svolta sul pestaggio a Iovino | c' è l' accordo con Fedez Cosa succede alla querela

(Di martedì 21 maggio 2024) Ennesimo colpo di scena sul caso del presuntoai danni di Cristiano. Come riferisce l'Ansa il personal trainer ha infatti trovato untransattivo con: nell'intesa è previsto anche cherinuncerà ad eventuali azioni penali nei confronti del rapper. La vicenda riguarda la presunta aggressione avvenuta nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso in via Traiano, a Milano. La notizia era stata anticipata da Fabrizio Corona su Dillinger News: “Ieri sera alle ore 19:00 è stata firmata una transazione relativapresunta rissa/aggressione tra Federico Lucia in artee Cristianoche ha rinunciato a qualsiasi azione penale nei confronti del rapper. Tra poco uscirà un comunicato congiunto dell'AVV. ...

