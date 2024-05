Superbike | Nicolò Bulega - prima la SBK e poi la MotoGP?

Una vittoria sfuggita, quando sembrava fatta. Un po’ d’amarezza c’è sull’esito di gara-1 del GP di Spagna, tappa del Mondiale 2024 di Superbike , per Nicolò Bulega . Il rookie della categoria, in sella alla Ducati ufficiale, pareva avviato al successo di questa manche, avendo costruito un margine di 5? sui più immediati inseguitori. Un gap frutto di un ritmo infernale nel quale Bulega ha optato per una strategia estremamente aggressiva, anche per approfittare delle lotte in pista tra i suoi principali avversari. oasport

Dopo il primo Gran Premio della stagione in Australia, è già tempo di voltare pagina e di dedicarsi alla prima gara europea del 2024 del Mondiale di Superbike. Si sbarca infatti in Catalogna, in particolare a Barcellona per quella che è la seconda tappa di questo Mondiale 2024. Non sarà un appuntamento al buio per tutti i piloti che hanno svolto dei test sul tracciato di Barcellona la scorsa settimana: test che hanno messo in evidenza ancora tutto in potenziale di Nicolò Bulega.

