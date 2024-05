Sul Pnrr aveva ragione Conte e non Gentiloni Prima dell' algoritmo trattative serrate in Europa

C’è uno strano rapporto tra Giuseppe Conte ed il denaro. Non stiamo parlando dei soldi suoi, ma dei soldi degli altri. Soprattutto di soldi pubblici. da anni il leader politico del Movimento 5 Stelle racconta al mondo intero che se l’Italia ha ottenuto i fondi europei per il Pnrr è stato solo e solo per merito suo. I dubbi politici su questa affermazione sono da tempo molteplici e la sensazione che in realtà ci sia stato lo zampino di Mario Draghi ed il suo arrivo poco dopo a Palazzo Chigi dietro il via libera di Bruxelles sono più densi delle nubi sopra Milano in questa piovosa primavera.

