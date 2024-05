Sud Africa - Bea 2024 | ecco gli imprenditori italiani premiati a Johannesburg

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 21 maggio 2024) L’a italiana premiata in Sud. Si sono svolti anche quest’anno i BEA, i Business Excellence Awards, organizzati dalla Camera di commercio e industria italo-sudna presso il Sandton Hotel a. Questi i premi consegnati nel corso della cerimonia e i relativi vincitori: Business Person of the Year a Matteo Brambilla, ceo di Red Rocket; Business Enterprise of the Year a Savino Del Bene South; SMILE Small Enterprise of the Year a Slingshot Consulting, guidata da Gianpaolo Redivo; Lifetime Achievement Award a Mirella K. Corsetti in Kaliazin prima donna italiana capitano di nave alla guida di una società di logistica fino all’Antartide. La serata è stata anche l’occasione per raccogliere fondi a favore di Little Eden Foundation, associazione no profit che si occupa di ...