Successo in trasferta per l’Under 17

(Di martedì 21 maggio 2024) In campo nel fine settimana anche le formazioni giovanili del Cesena. Questi i risultati delle giovanili bianconere nel weekend. Under 17 (andata, ottavi di finale) SESTRI LEVANTE-CESENA 1-5. CESENA: Fontana, Antoniacci (13’st Omokaro), Teleku, Zamagni, Brisku, Greco (36’st Baietta), Comandini (13’st Amadori), Berti, Galvagno (36’st Shehi), Bertaccini (27’st Gori), Sanaj (13’st Okolo). All: Tamburini. Marcatori: 1’pt, 30’e 34’ st Galvagno (C), 20’e 32’pt Sanaj (C), 41’pt Dall’Asta (S) La gara di ritorno si disputerà a Cesena domenica prossima. Campionato Under 16 (quarti di finale, gara di ritorno. All’andata i bianconeri avevano vinto 0-1) CESENA-RENATE 1-1 CESENA: Apuzzo, Zaghini, Marini, Cimatti, Giometti (15’st Pezzi), Casadei T., Casadei E., Giunchi (8’st Cenerelli), Ricci (15’st Moretti), Ballanti (8’st Frisoni), Scapoli. All: Magi. Marcatori: 41’ pti ...