Studentessa violentata su una nave da crociera durante la gita scolastica | arrestati 3 francesi a Genova

(Di martedì 21 maggio 2024)tre uomini di nazionalità francese accusati di stupro da una ragazza di 19 anni. Si tratta di unadi Roma,in una delle cabine delladisu cui si trovava incon il liceo. La, partita da Civitavecchia, si è fermata per 24 ore presso il porto ligure per consentire le prime indagini. Bloccati a bordo i circa 4mila passeggeri.

Genova, 20 mag. (Adnkronos) – Tre ragazzi maggiorenni arrestati e un minorenne denunciato, tutti francesi . Sono stati fermati dalla polizia di Frontiera nel porto di Genova con l’accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una Studentessa 19enne romana . Le indagini sono scattate in seguito alla denuncia presentata dalla vittima, in gita scolastica su una nave da crociera in navigazione tra Italia, Spagna e Francia. calcioweb.eu

Per la morte del piccolo i carabinieri hanno fermato la madre, una 28enne addetta ai servizi della nave . La donna però condivideva la piccola stanza a bordo con altre due colleghe che affermano di non aver mai visto o sentito il bimbo.Continua a leggere fanpage

Neonato morto su nave da crociera: i terribili sospetti sulla madre - Neonato morto su nave da crociera: i terribili sospetti sulla madre - Giallo su una nave da crociera dove un neonato è stato trovato morto. L’allarme è scattato da parte dell’equipaggio. La madre è stata fermata. Una storia terribile arriva da Grosseto, dove un neonato ... newsmondo